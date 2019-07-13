Dünya
Pakistan'da otobüs ile rikşov çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı
14 Temmuz 2019 Pazar 02:20 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 02:28
Pakistan’ın Sanghar bölgesinde bir otobüs ile yerel bir araç olan rikşovun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Sindh eyaletinin Sanghar bölgesinde bir otobüs ile yerel bir araç olan rikşov çarpıştı.
Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal ettiğini belirten yetkililer yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Kaynak: İHA
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