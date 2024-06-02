Pakistan'da on binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Karaçi kentinde Cemaat-i İslami Partisinin organize ettiği "Tüm Gözler Refah'ta" yürüyüşüne sıcak havaya rağmen on binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Filistin bayrakları taşıyan ve kefiye takan göstericiler arasında çok sayıda Hristiyan'ın da bulunması dikkati çekti.

Gösteriye katılan Cemaat-i İslami Partisi Karaçi Başkanı Hafız Naimur Rehman, yaptığı konuşmada, ABD'yi İsrail'e her türlü silahı sağlayarak Refah'ın işgaline izin vermekle suçladı.

Rehman, "Washington bir yandan ateşkes istediğini iddia ediyor ama diğer yandan saldırıları sürdürmesi için İsrail'e silah vermeye devam ediyor." dedi.