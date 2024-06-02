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Dünya
AA 02.06.2024 20:00

Pakistan'da on binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Pakistan'ın Karaçi kentinde, Filistin'e destek gösterisi düzenleyen on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Pakistan'da on binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi
[Fotograf: AA]

Karaçi kentinde Cemaat-i İslami Partisinin organize ettiği "Tüm Gözler Refah'ta" yürüyüşüne sıcak havaya rağmen on binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Filistin bayrakları taşıyan ve kefiye takan göstericiler arasında çok sayıda Hristiyan'ın da bulunması dikkati çekti.

Gösteriye katılan Cemaat-i İslami Partisi Karaçi Başkanı Hafız Naimur Rehman, yaptığı konuşmada, ABD'yi İsrail'e her türlü silahı sağlayarak Refah'ın işgaline izin vermekle suçladı.

Rehman, "Washington bir yandan ateşkes istediğini iddia ediyor ama diğer yandan saldırıları sürdürmesi için İsrail'e silah vermeye devam ediyor." dedi.

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