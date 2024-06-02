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Dünya
AA 02.06.2024 18:52

Trump, başkanlığı döneminde yasaklamaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı sosyal medya platformu TikTok’a katıldı.

Trump, başkanlığı döneminde yasaklamaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı
[Fotograf: AA]

Trump, dün gece açtığı teyidli hesabından ilk paylaşımını kısa bir video görseli ile yaptı.

Videoda "Burada olmak gurur verici." ifadesini kullanan Trump’ın hesabının takipçi sayısı açıldıktan kısa süre sonra milyonu aştı.

Özellikle kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde genç seçmenlere ulaşmak için TikTok’a girdiği yorumları yapılan Trump’ın katılımının, sahibinin Çinli olması nedeniyle ABD Kongresinde yasaklanması tartışılan sosyal medya platformu için de kazanım olarak değerlendiriliyor.

TikTok’un ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Trump da, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'u kapatmak istemiş ancak federal mahkeme engeline takılmıştı. Trump, genç Amerikalıları kızdıracağı gerekçesiyle bu yıl Kongreden çıkarılan TikTok yasağının önünü açan tasarıya ise karşı olduğunu belirtmişti.

ABD Kongresinde TikTok yasağı tartışmaları

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024’te, "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" tasarısını kabul ederek Senatoya göndermişti.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

TikTok'un yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

Tasarının Temsilciler Meclisinde büyük çoğunlukla geçmesinin ardından, gözler tasarının gönderildiği Senatoya çevrilmiş durumda.

ABD Başkanı Joe Biden ise tasarıyı, masasına gelmesi durumunda, ulusal güvenlik hassasiyeti nedeniyle imzalayacağını açıklamıştı.

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