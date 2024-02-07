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Dünya
AA 07.02.2024 11:19

Pakistan'da milletvekili adayının ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar’ın ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da milletvekili adayının ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan’ın Pişin bölgesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar’ın ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar’ın ofisinde olmadığı belirtiliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han’a, silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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