Gazzeliler suyu çamurlu yağmur birikintilerinden içiyor

İsrail ordusunun 4 ayı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarıyla evlerini ve altyapıyı yerle bir etmesi nedeniyle Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Muhaberat Mahallesi'nden Tamir Keskin ve ailesinin tek içme suyu kaynağı, sokakta biriken çamurlu yağmur suları oldu.

Tamir'in oğlu Abdusselam Keskin'in, toprak bir sokakta yerde biriken çamurlu yağmur suyuyla susuzluğunu gidermeye çalışması kameralara yansıdı.

Filistinli Abdusselam, İsrail güçlerinin birkaç gün önce çekilmesinin ardından, evlerini kontrol için göç etmek zorunda kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Muhaberat Mahallesi'ne kadar bir saat yürüdüğünü anlatarak, "Buraya çok yorgun bir şekilde geldik ve İsrail tanklarının evimizi yıktığını gördük." dedi.

Yerde biriken suyu içmesine ilişkin Abdusselam, "Çok susamıştım ve genel olarak şehirdeki su kirli. O yüzden ben de bu yağmur suyu birikintisinden içtim. Yağmur suyu muhtemelen suyu kanalizasyonla karışan kuyulardan elde ettiğimiz sudan daha iyidir." şeklinde konuştu.

Küçük Abdusselam, Cibaliya'daki "Kampa dönebilmek için elimle biraz su içtim, zaten evimiz yıkıldı ve artık burada yaşayamayız." ifadesini kullandı.

Abdusselam'ın yağmur suyu birikintisinden su içmesi tesadüf değil çünkü babası Tamir Abdüsselam, günlerdir yağmur suyunu ailesine temel içme suyu kaynağı haline getirmek için çalışıyor.

Bir bidon tuzlu su için uzun kuyruklar

50 yaşındaki Tamir Keskin, "Bu ilk değil, çocuklarımın içebilmesi için biriken yağmur suyunu toprak ve kirden arıtıyorum." dedi.

Suya erişimin zorluğuna dikkati çeken Keskin, "Suyumuz yok ve bir bidon tuzlu su alabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. Yağmur suyunu tercih ediyorum, çünkü kuyulardan aldığımız kanalizasyon suyuyla kirlenmiş sudan daha iyi tadı var." diye konuştu.

Yağmur suyunu arıtma yöntemini ise Keskin, "Yağmur suyunu bir kaba koyuyorum, hanımım ve çocuklarımın içebilmesi için bir bez parçasıyla toprak ve kirden arındırıyorum." şeklinde açıkladı.

Keskin, "Yağmur suyu çadırlarımızı sular altında bıraktı ama çocuklarımın susuzluğunu da giderdi. Hayatta kalmak için çok fazla seçeneğimiz yok ve bugünlerde yağmur suyu susuzluğumuzu gidermek için az olan birkaç seçenekten biri." şeklinde konuştu.

Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze Şeridi'nde yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarıyla neden olduğu açlık ve su sıkıntısının yanı sıra, bunların tetiklediği hastalıklarla sağlık hizmeti ve ilacın bulunmadığı bir ortamda mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA), 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, içme suyu sıkıntısı ve hastalıkların yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'nde çok sayıda kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki koşulların "insanlık dışı olduğu ve Gazze halkının hiçbir temel ihtiyaçları olmadan hayatta kalma mücadelesi verdiği" vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.