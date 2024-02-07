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Dünya
AA 07.02.2024 11:14

İsrail, BM'nin Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması taleplerini reddetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yer alan Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması yönünde geçen ay yaptığı 22 talebin de İsrail tarafından reddedildiğini bildirdi.

İsrail, BM'nin Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması taleplerini reddetti

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım amacıyla kontrol noktalarının açılması için geçen ay İsrail'e 22 talepte bulunulduğu belirtildi.

Bu taleplerden hiçbirinin yerine getirilmediğine dikkati çekilen açıklamada, "Depoların etrafındaki yoğun trafik sıkışıklığı ve insani ihtiyaçların yüksek seviyesi göz önüne alındığında, erken hareket etmek hayati önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirmişti.

Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail ordusu, bölgeyi üçe bölmüş durumda. Bu bölünen noktalarda İsrail ordusunun kontrol noktaları bulunuyor.

Bu noktalardan insani yardımlar dahil İsrail'in izni olmadan geçişlere izin verilmiyor.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

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