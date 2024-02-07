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Dünya
AA 07.02.2024 10:31

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki baskınlarda birçok Filistinliyi gözaltına aldı ve yaraladı

İsrail ordusunun şafak vakti, işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki baskınlarda birçok Filistinliyi gözaltına aldı ve yaraladı
[Fotograf: AA]

İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Cenin kenti ile buradaki mülteci kampı, Kalkiliya, Tulkerim, Nur Şems Mülteci Kampı ve Eriha yakınlarındaki Akabat Cebr Mülteci Kampı ile El-Halil kentine bağlı beldelere baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerlerinin Cenin kenti ile kampına düzenlediği baskında birçok evde arama yaptığını belirterek, orduya ait buldozerlerin kampın yollarında kazı yaptığı ve aynı esnada kampta çatışma seslerinin duyulduğunu ifade etti.

İsrail askerlerinin Cenin’deki Halil Süleyman Devlet Hastanesi çevresinde birçok Filistinliye ateş açtığını aktaran görgü tanıkları, aralarında Hamaslı yönetici ve aktivistlerin bulunduğu çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

Görgü tanıkları, Tulkerim kenti ile Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Nur Şems Kampı'nı tamamen kuşattığını ve birçok evi bastığını kaydetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin Tulkerim Filistinli Mülteci Kampı’ndaki saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Kalkiliya kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Filistinlilerle çıkan çatışmada gerçek mermi kullandığı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskın ve yaralama olaylarına ilişkin Filistin makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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