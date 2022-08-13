Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da kamyon otobüsün üzerine devrildi: 13 ölü
Pakistan'ın Pencap eyaletinde kamyonun yolcu otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan'ın Rahim Yar Han şehrinde bir yolcu otobüsü yolda açılan geniş bir çukura düştü.
Bu sırada arkadan gelen kamyon ise otobüsün üzerine devrildi.
Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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