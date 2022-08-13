Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
[Fotograf: AA]
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan'ın Mir Ali bölgesinde yol kenarına bırakılan bir motosiklete tuzaklanan bomba infilak etti.
Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Mir Ali'de 9 Temmuz'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 4 asker yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Pakistan
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