Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan'ın Mir Ali bölgesinde yol kenarına bırakılan bir motosiklete tuzaklanan bomba infilak etti.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Mir Ali'de 9 Temmuz'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 4 asker yaşamını yitirmişti.