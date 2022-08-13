Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 6 ölü
Meksika’da ABD’ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazanın, aşırı hız nedeniyle minibüsün kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği düşünülüyor
Meksika'nın Puebla eyaletinin Azumbilla şehrinde göçmeleri taşıyan minibüs kaza yaptı.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 6 göçmenin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.
"Minibüs 2 Ağustos'ta Chiapas eyaletinden çalındı"
Minibüsteki göçmenlerin Meksika’nın güneyinden yola çıkarak ABD’ye ulaşmak amacıyla kuzeye seyahat ettikleri belirtilirken, göçmenlerin Küba, Venezuela, Honduras ve Kolombiya uyruklu oldukları öğrenildi.
Polis, minibüsün 2 Ağustos tarihinde, Chiapas eyaletinde çalındığının bilgisini verdi.
Kazanın, aşırı hız nedeniyle minibüsün kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği düşünülüyor
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kolombiya Küba Meksika Venezuela
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