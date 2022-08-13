Meksika'nın Puebla eyaletinin Azumbilla şehrinde göçmeleri taşıyan minibüs kaza yaptı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 6 göçmenin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

"Minibüs 2 Ağustos'ta Chiapas eyaletinden çalındı"

Minibüsteki göçmenlerin Meksika’nın güneyinden yola çıkarak ABD’ye ulaşmak amacıyla kuzeye seyahat ettikleri belirtilirken, göçmenlerin Küba, Venezuela, Honduras ve Kolombiya uyruklu oldukları öğrenildi.

Polis, minibüsün 2 Ağustos tarihinde, Chiapas eyaletinde çalındığının bilgisini verdi.

Kazanın, aşırı hız nedeniyle minibüsün kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği düşünülüyor