Pakistan'da eski Başbakan Şerif 4 yıl sonra ülkeye döndü

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif’i ve beraberindeki parti üyelerini taşıyan özel charter uçak, başkent İslamabad’daki havalimanına iniş yaptı.

Yaklaşık 4 yıl sonra Pakistan'a dönen Şerif, İslamabad’da avukatlarıyla görüştükten sonra Lahor’a hareket edecek ve burada kendisi için hazırlanan miting alanında konuşma yapacak.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 19 Ekim'de yargılandığı 2 yolsuzluk davasında, Navaz Şerif'e 24 Ekim'e kadar geçici kefalet verirken, bir başka mahkeme de eski Başbakan hakkındaki gözaltı kararını askıya almıştı. Böylelikle Şerif’in ülkeye dönebilmesinin önü açılmıştı.

Navaz Şerif, Kasım 2019'da Londra'ya gitmişti

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, Londra'ya yerleşmişti.

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Pakistan'a geri dönebilmek için hakkındaki mahkeme kararlarına karşı itiraz eden Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Navaz Şerif'e 10 Kasım 2022'de diplomatik pasaport çıkartılmış, hükümet yetkilileri, ülkeye dönebilmesi için yasal zeminin hazırlandığını belirtmişti.