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Dünya
AA 21.10.2023 14:08

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 9 cami tamamen yıkıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 9 cami tamamen yıkıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 9 cami tamamen yıkıldı
[Fotograf: AA]

İsrail'in Filistin'deki şiddeti 14. gününde İsrail'in saldırılarıyla devam ediyor.

İsrail, cami hastane kilise fark etmeksizin bombalamayı sürdürüyor. Sivilleri katlediyor. 

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden de konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 17'si cami, biri kilise olmak üzere 18 ibadethanenin İsrail'in saldırılarında zarar gördüğü belirtildi.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı yetkililerinden İkrami Salim de, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırılarda 9 caminin tamamen yıkıldığını söyledi.

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