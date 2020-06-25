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Pakistan'da COVID-19 vaka sayısı 192 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Pakistan'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 44 artarak 192 bin 970 oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 148 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu COVID-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 903'e ulaştı.
Son 24 saatte 21 bin 835 testin yapıldığı Pakistan'da 4 bin 44 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 192 bin 970, toplam test sayısı ise 1 milyon 171 bin 976 olarak açıklandı.
En fazla vaka 74 bin 70 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 90 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.
Aktif vakalardan 3 bin 3'ünün durumunun kritik olduğu açıklanırken, 81 bin 307 kişinin iyileştiği belirtildi.
Etiketler: pakistan'da koronavirüs covid-19 pakistanSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:29
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