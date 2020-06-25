İspanya'nın Kuzey Afrika yerleşim bölgelerinden biri olan Melilla limanında yapılan bir aramada, İspanya ana karasına gitmeye çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Metal hurda yükünün altına saklanan göçmenlerin görüntüleri, polis merkezi tarafından yayınlandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin kalp atışlarını tespit eden bir cihaz sayesinde yakalandığı bilgisi yer aldı.

Her yıl binlerce göçmen kara ve deniz yoluyla yasa dışı bir şekilde İspanya'ya ulaşmaya çalışıyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran 2020'ye kadar İspanya'ya 7 bin 744 düzensiz göçmen girdi.

