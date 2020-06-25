Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Düzensiz göçmenler metal hurdaların altında yakalandı
İspanya polisi, metal hurda kamyonunda hurdaların altına saklanarak İspanya ana karasına geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmenin yakalanma görüntülerini yayınladı.
İspanya'nın Kuzey Afrika yerleşim bölgelerinden biri olan Melilla limanında yapılan bir aramada, İspanya ana karasına gitmeye çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Metal hurda yükünün altına saklanan göçmenlerin görüntüleri, polis merkezi tarafından yayınlandı.
İspanya basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin kalp atışlarını tespit eden bir cihaz sayesinde yakalandığı bilgisi yer aldı.
Her yıl binlerce göçmen kara ve deniz yoluyla yasa dışı bir şekilde İspanya'ya ulaşmaya çalışıyor.
İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran 2020'ye kadar İspanya'ya 7 bin 744 düzensiz göçmen girdi.
Etiketler: polis metal hurda kamyonu İspanyaSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:51
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