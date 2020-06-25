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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 10 bin 130'a ulaştı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle 134 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 595 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 130'a, vaka sayısının da 215 bin 96'ya çıktığını aktardı.
Hastalardan 2 bin 899'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 175 bin 103 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 530 bin 437 olduğu bilgisini paylaştı.
Etiketler: iran'da koronavirüs iran covid-19Son Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 13:19
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