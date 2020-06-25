Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 22 bini geçerken, aktif vaka sayısındaki yükseliş de devam ediyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 437 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 22 bin 139'a ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 15 bin 961 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Aktif vaka sayısı 5 bin 700'ü aştı
İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.
Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 796'ya yükseldi.
İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine COVID-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.
Son Haberler
- 13:32
- 13:29
- 13:27
- 13:19
- 13:36
Sıradaki Haber
İspanya Ekonomi Bakanı Calvino, Euro Grubu Başkanlığı'na aday
Yükleniyor lütfen bekleyiniz