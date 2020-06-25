Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 437 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 22 bin 139'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 15 bin 961 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 5 bin 700'ü aştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 796'ya yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine COVID-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.