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İspanya Ekonomi Bakanı Calvino, Euro Grubu Başkanlığı'na aday
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Portekizli Mario Centeno'dan boşalacak Euro Grubu Başkanlığı için mevcut durumda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan Nadia Calvino'yu aday gösterdi.
Euro Grubu'na bağlı 19 ülkenin maliye bakanı, temmuz ayı başında Euro Grubu için başkanlık seçimine gidecek.
Euro Grubu Başkanlığı'na aday olan İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino'nun, Lüksemburg Maliye Bakanı Pierre Gramegna ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe'ye karşı yarışması bekleniyor.
2,5 yıl süreli göreve seçilmesi halinde Calvino, ilk İspanyol ve kadın Euro Grubu Başkanı olacak.
Euro Grubu'nun yeni başkanının 13 Temmuz'da Mario Centeno'dan görevi devralması bekleniyor.
Euro Grubu başkanlık seçimi; AB ülkelerinde yüksek kamu harcamaları ve borçların tartışıldığı, ekonomik toparlanma için mali yardım paketlerinin müzakere edildiği bir döneme denk geldi.
Etiketler: euro grubu euro grubu başkanı nadia calvinoSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:48
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