Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'nin desteğiyle Trablus'ta güvenliği sağladı.

Trablus şehir merkezine kadar yaklaşan darbeci Hafter ve destekçileri püskürtüldü.

UMH, böylelikle sahada bir bir mevzi kazanmaya başladı.

Bu durum beraberinde diplomasi trafiğini de getirdi.

Başbakan Fayiz es-Serrac'ın Ankara ziyaretinin ardından Türkiye'den bir heyet Trablus'a gitti.

Kalabalık Türk heyetinde 2 bakanın yanı sıra çok sayıda üst düzey isim yer aldı.

Türkiye'den yapılan bu ziyaret ile dünyaya da önemli bir mesaj verilmiş oldu.

Trablus'un diplomatik ziyaretler için güvenli olduğu gösterildi.

Serrac hükümeti tekrar dünya gündemine getirildi.

İtalya'dan Trablus'a ziyaret

Türk heyetinin ziyaretinin ardından bu sefer Trablus, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Di Maio, Ankara'da Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Trablus'ta Başbakan Serrac ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Başkent Trablus'un önümüzdeki dönemde de birçok diplomatik ziyarete sahne olması bekleniyor.