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Dünya
AA 21.05.2024 12:20

Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı

Pakistan'ı etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısı yapılırken, aşırı sıcakların ay boyunca devam edeceği duyuruldu.

Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: Getty Images]

Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacağını belirtti.

Ülke genelindeki birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını ifade eden Babar, aşırı sıcakların bu ay da süreceğini kaydetti.

Babar, haziranda da sıcaklığın 45 dereceye ulaşmasının muhtemel olduğunu belirterek, vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

Bu arada, Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıcak hava nedeniyle tüm okullar bir hafta tatil edildi.

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