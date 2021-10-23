Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 08:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da 9 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 9 teröristi etkisi hale getirdi.
Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.
Kuzey Veziristan’da dün, uzaktan kumandalı bombanın infilak etmesi sonucu 2 asker ölmüştü.
Etiketler: Pakistan Terör Örgütü
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