Mako, kraliyet üyesinin evlilik öncesi İmparator ve İmparatoriçe ile buluşmasını kapsayan "Çooken no Gi" seremonisine katıldı.

İmparatorluk Sarayı'nda bir saat süren programda Mako, Komuro Kei ile evliliğine ilişkin son durumu Naruhito'ya arz etti.

Kyodo ajansının haberine göre, yaşadığı ABD'den ay başında dönen Komuro, Yokohama'daki dairesinde girdiği 14 günlük zorunlu karantina dönemini hafta içinde bitirdi.

Komuro, önceki gün, müstakbel kayınpederi Fumihito'nun yaşadığı İmparatorluk Konutu'na gitti.

Sarayda yaklaşık 3,5 saat süren kabulde Komuro'nun, Fumihito ve eşi Veliaht Prenses Kiko'ya, yaşamayı planladıkları ABD'deki hayat ile ailesinin mali durumuna ilişkin bilgi verdi.

İmparatorluk İşleri Ajansına (Kunaiçoo) göre Mako ve Komuro'nun, evliliğe ilişkin yasal evrakları gelecek hafta ilgili kuruluşa teslim etmesi bekleniyor.

Evliliğin resmiyete kavuşması sonrası Mako halihazırda yaşadığı, babası Veliaht Prens Fumihito'nun konutundan ayrılacak. Akabinde düzenlenecek basın toplantısında çift, yeni hayatlarına yönelik soruları yanıtlayacak.

Ülkedeki kanunlara göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Baba Fumihito onaylamıştı

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısının mali konulara ilişkin yaşadığı anlaşmazlık yansımıştı.

Komuro, Ocak 2019’da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.​​​​​​​

Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.