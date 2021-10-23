ABD Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzey batısında bir hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda El Kaide terör örgütünün üst düzey liderlerinden Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğü açıklandı.

Saldırıda sivil kayıplara dair bir bilginin olmadığı da vurgulandı.

Açıklamada "El Kaide ABD ve müttefiklerimiz için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Örgüt Suriye’yi bir üs olarak kullanıyor" ifadelerine yer verildi.