Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da salgından ölenlerin sayısı 200 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs salgınında 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 200 bin 3'e yükseldi.
Ülkede 539 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 132'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 172 bin 319'a yükseldi.
Yaklaşık 33 milyon nüfuslu Peru'da 33,1 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandı ve 14,6 milyon kişinin aşılama süreci tamamlandı.
Peru, Güney Amerika'da Brezilya'nın ardından COVID-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği ülke olarak öne çıkıyor.
Etiketler: Peru Koronavirüs
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