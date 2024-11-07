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Dünya
AA 07.11.2024 11:45

Pakistan'da 2 ayrı terör saldırısında 4 polis, 2 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısında yaşanan 2 ayrı terör saldırısında 4 polis ve 2 çocuk öldü, 5 polis de yaralandı.

Pakistan'da 2 ayrı terör saldırısında 4 polis, 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AFP]

Polis yetkililerine göre, dün Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada 4 polis yaşamını yitirirken, 5 polis de yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ancak Pakistan Talibanı'nın (TTP) son dönemde bölgede saldırılarını artırdığı biliniyor.

Ayrıca, TTP'nin Hayber Pahtunhva eyaletindeki Tirah vadisinin yakınına attığı belirtilen havan topu bir yolun kenarına düştü.

Saldırı esnasında yürüyerek okula giden 2 çocuk hayatını kaybetti.

25 Ekim'de ülkenin kuzeybatısı ve kuzeydoğusunda TTP militanlarıyla çıkan çatışmalarda 1 polis ve 10'u askerin hayatını kaybettiği, 19 militanın öldürüldüğü bildirilmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'ne göre geçen yıl Belucistan'da militanlar en az 170 saldırı düzenledi ve bu da 151 sivil ile 114 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açtı.

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