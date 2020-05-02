Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafından Uri Askeri Üssü'ne yapılan havan atışları sonucunda 2 askerin öldüğü bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırı 2003 yılında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendirilirken, Hint askerlerinin dün açtığı ateşte ise bir sivil ölmüş, bir sivil yaralanmıştı.