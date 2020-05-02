SNHR'nin yayımladığı rapora göre, Esed rejimi güçleri COVID-19 salgınını hiçe sayarak, Suriye'de keyfi tutuklamalarına devam etti.

Rejim güçleri nisanda 4'ü kadın 82 kişiyi alıkoyarken, bunlardan 67'sinin akıbetleri bilinmiyor.

Başkent Şam ve kırsalında 25, Deyrizor'da 18, Dera'da 11, Halep'te 9, Hama'da 8, Humus'da 6, Haseke'de 3, Süveyda'da ise 2 kişi rejim güçlerince alıkonuldu.

Esed rejiminin zindanlarında suçsuz yere tutulanlar ağır işkencelere maruz kalırken, geçen ay 7 kişi işkenceden öldü.

Salgın uyarısı

Rejim hapishanelerindeki kötü koşullar nedeniyle on binlerce tutuklu COVID-19 salgınına yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Suriye hapishanelerindeki mahkumlara kitlesel olarak Kovid-19 bulaşma riskinin had safhada olduğu uyarısında bulunarak, harekete geçmeyen Esed rejimine tepki göstermişti.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde halen en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

