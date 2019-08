Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece, Hint ordusunun attığı misket bombalarının Neelum Vadisi'nde biri 4 yaşında çocuk olmak üzere iki kişinin ölümüne, 11 kişinin ağır yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.

Misket bombası kullanımının Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı ve uluslararası insan hakları ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kamuoyu, Hindistan'ın Keşmir'deki tutumuna karşı ses çıkarmaya davet edildi.

"Hedef şaşırtmaya çalışmasından korkuyoruz"

Ordu açıklaması üzerine medyaya açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Keşmir'de ve Afganistan'da çözüm istemeyenlerin, sürece zarar vermek için çalışmasından endişe ediyoruz."ifadelerini kullandı.

ABD'nin Keşmir'de çözüm için aracılık teklifinden sonra Hindistan'ın panik yaşadığını belirten Kureyşi, "Hindistan'ın geçmişte suçu Pakistan'a attığı gibi bu olayda da hedef şaşırtmaya çalışmasından korkuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kureyşi, Hindistan'ın bölgede barışa zarar verecek adımlar attığını belirterek, "Tehlikeli bir oyun oynuyorlar." dedi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Asıf Gafur da sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Misket bombası değil başka bombalar da kullansalar Keşmirlilerin kendi kaderlerini, kendilerinin belirleme kararlılığını ortadan kaldıramazlar. Keşmir'in özgürlük mücadelesi inşallah başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Use of cluster bombs by Indian Army violating international conventions is condemnable. No weapon can suppress determination of Kashmiris to get their right of self determination. Kashmir runs in blood of every Pakistani. Indigenous freedom struggle of Kashmiris shall succeed,IA.