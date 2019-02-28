Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik uluslararası kamuoyu tarafından endişeyle izleniyor. Keşmir sorunuyla yükselen tansiyon iki ülkenin karşılıklı olarak uçaklarını düşürmesiyle daha da tırmandı.

Pakistan ile Hindistan arasında çatışma

İki nükleer güç karşı karşıya geldi, karşılıklı düşürülen uçaklar "Bir savaş mı yaşanacak?" kaygılarını gündeme taşıdı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, TRT World'e verdiği özel röportajda Hindistan'la yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

"Nükleer silah sahibi iki ülke savaşa giremez"

Kureyşi, Hindistan'ın iddialarını değerlendirdi, Keşmir saldırılarında Pakistan'ın teröristleri desteklemesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Soruşturma yürütülmesi için iş birliği talebinde bulunduklarını belirten Kureyşi, "Bir kanıtları varsa bizimle paylaşmalarını istedik. Ayrıca diyalog talebinde de bulunduk. Karşılıklı oturup anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz dedik. Nükleer silah sahibi iki komşu ülke savaşa giremez. Hindistan’ın yaptığı şey çok tehlikeli. Pakistan’ı kışkırttılar, saldırıda bulundular, hava sahamızı ihlal ettiler." dedi.

"Hindistan sınırlarımızı ihlal etti"

Kureyşi, iki ülkenin havada yaşadığı gerginliği Hindistan'ın saldırgan tutumuna bağladı:

"Hattı geçerlerse bizim de kendimizi savunma hakkımızın doğacağını söylemiştik. Bugün Hindistan ordusuna ait iki uçağı vurarak bu hakkımızı kullandık. Ancak biz onların topraklarına girmedik. Müdahale kendi sınırlarımız içinde yapıldı."

"Pakistan Başbakanı Han barışçıl çözüm teklifinde bulundu"

Pakistan Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun yaşananları endişe verici olarak gördüğünü belirterek, Pakistan başbakanının diyalog çağrısını "Başbakan Imran Khan konuşmasında konuyla ilgili barışçıl bir çözüm önerisinde bulundu. Bir kere daha diyalog ve işbirliği çağrısı yaptı. Bu konuyu daha da uzatacaklar mı, yoksa teklifi değerlendirecekler mi göreceğiz." sözleriyle yineledi.

Şah Mahmud Kureyşi Hindistan'ın önemli bir fırsatı göz ardı ettiğine işaret etti. Pakistan'da farklı bir hükümet olduğunu ve yeni hükümetin sorunları çözmeye istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: TRT World