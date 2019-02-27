Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren gerginlik, iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıktı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Hiçbir şekilde sivillere zarar vermek istemediklerini ifade eden Han, Hindistan’a da kendi topraklarını koruyabilecekleri mesajını vermek istediklerini, kendilerinin saldıran taraf değil, savunan taraf olduklarını belirtti.

[Pakistan-Hindistan Gerilimi] Pakistan Başbakanı İmran Han: Biz sivillere zarar vermek istemiyoruz. Saldıran taraf değiliz, savunan tarafız.https://t.co/mKOfCse0VK pic.twitter.com/X1THqGMwzW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2019

Han şunları söyledi:

“Dünya tarihine baktığımız zaman ortaya çıkan bütün yanlış işler hep yanlış hesaplamalardan ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı bir ayda biter demişlerdi ama 4 yıl sürdü. İkinci Dünya Savaşı’nda da Hitler, Rusya’yı kısa bir zamanda fethedebileceğini düşündü ama savaş 5 yıl sürdü. Aynı şekilde ABD’de 17 yıldan beri bu bölgede belli operasyonlar yürütüyor. Böyle örnekler dünya tarihinde çoktur.”

“Hem bizim hem de sizin kontrolünüzden çıkabilir bu durum”

Han, Ben sadece Hindistan'dan şunu istiyorum. Sizlerin ve bizlerin elindeki silahlara baktığımız zaman, böylesi bir yanlış hesaplamaya girmemiz mümkün mü? Böyle bir şey olursa eğer, sonucu neye varacak? Hem bizim hem de sizin kontrolünüzden çıkabilir bu durum. Dolayısıyla şunu anlamanız lazım. Evet… Bizler hazırız ve bunu da size söyledik. Biz işbirliğine de hazırız, sizin topraklarınızda olan bitenle alakalı olarak işbirliği yapmaya da hazırız ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor. Sağduyunun kazanması gerekiyor.” dedi.

[Pakistan-Hindistan Gerilimi] Pakistan Başbakanı İmran Han: Ben sadece Hindistan'dan şunu istiyorum. Şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor. Sağduyunun kazanması gerekiyor.https://t.co/mKOfCse0VK pic.twitter.com/vTrnEibqr5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber