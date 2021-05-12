Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Han: Gazze ve Filistin'in yanındayız
[Fotoğraf: AP]
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz" diyerek, Filistin'e destek mesajı verdi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından ABD'li düşünür Noam Chomsky’den bir alıntı ile Filistin’e destek mesajı paylaştı.
Mesajında Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanırken, ABD'li düşünür Noam Chomsky’den de şu alıntıya yer verdi:
"Siz suyumu alıyorsunuz, zeytin ağaçlarımı yakıyorsunuz, evimi yıkıyorsunuz, işimi alıyorsunuz, toprağımı çalıyorsunuz, babamı hapsediyorsunuz, annemi öldürüyorsunuz, ülkemi bombalıyorsunuz, hepimizi aç bırakıyorsunuz, hepimizi aşağılıyorsunuz ama beni suçlayın; roket attım."
Etiketler: Gazze İsrail Kudüs Mescid-i Aksa Pakistan
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