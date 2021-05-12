Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Meclisin haftalık genel oturumunda, Dijital Kalkınma ve Uzay Sanayii Bakanı Bagdat Musin, 10 Aralık 1994'te Kazakistan ile Rusya hükümetleri arasında imzalanan Baykonur Uzay Üssü’nün kira sözleşmesinde bazı değişiklikleri öngören yasa tasarısını sundu.

Musin, milletvekillerine yaptığı açıklamada, Baykonur Uzay Üssü'nün 20 yılı aşkın süredir Rusya tarafından kiralandığını hatırlattı.

27 yılda 3 milyar dolar gelir

Rusya'dan Kazakistan'a her yıl üssün kullanımı için 115 milyon dolar tutarında ödeme yapıldığını kaydeden Musin, kiradan 27 yılda 3 milyar doları aşkın gelir elde edildiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de yeni yasa tasarısında uzay roketlerinin düşmesi durumunda ödenecek maddi hasar tazminatına dair maddelerin Rus tarafıyla netleştirilmesi talimatını verdi.

2025'e kadar kiraya verilmişti

Baykonur Uzay Üssü'nden "Soyuz-2" roketlerinin fırlatılmasının yanı sıra üssün Rusya'ya kira süresinin 2050 yılına kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı Meclis milletvekillerince onaylanarak Senatoya gönderildi.

1994'te yapılan sözleşmede Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü'nü Rusya'ya 2025 yılına kadar kiraya vermişti.