Avrupa Birliği mahkemesinden Amazon lehine karar
Amazon'un Avrupa Komisyonuna karşı hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Mahkeme, Lüksemburg'un şirkete vergi ayrıcalığı tanımadığı kararına vardı. Böylece Amazon, geriye dönük vergilerin toplamı olan 250 milyon euro'luk bedeli ödemekten kurtuldu.
Avrupa Komisyonu, Lüksemburg'un Amazon'a vergi ayrıcalığı tanıdığını iddia etti ve konu yargıya taşındı.
Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesinin kararı, Amerikan teknoloji şirketinden yana oldu.
250 milyon euro'luk vergi iptal
Amazon'un Lüksemburg ile yaptığı vergi anlaşmasında, haksız indirime sahip olmadığı belirtildi.
Böylece şirkete getirilen 250 milyon euro'luk vergi ödeme emri de iptal oldu.
Amazon'dan karar sonrası yapılan açıklamada, "Hiçbir özel muamele görmediğimize dair mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Suçlama 2017'de yöneltilmişti
Avrupa Komisyonu 2017'de Lüksemburg'u Amazon'a vergi ayrıcalığı tanımakla suçlamıştı.
Lüksemburg'un, Amazon'un karlarını vergi ödemeden bir holding şirketine aktarmasına izin verdiğini, karın 4'te 3'ü için vergi ödemekten kurtulduğunu öne sürmüştü.
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