Avrupa Komisyonu, Lüksemburg'un Amazon'a vergi ayrıcalığı tanıdığını iddia etti ve konu yargıya taşındı.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesinin kararı, Amerikan teknoloji şirketinden yana oldu.

250 milyon euro'luk vergi iptal

Amazon'un Lüksemburg ile yaptığı vergi anlaşmasında, haksız indirime sahip olmadığı belirtildi.

Böylece şirkete getirilen 250 milyon euro'luk vergi ödeme emri de iptal oldu.

Amazon'dan karar sonrası yapılan açıklamada, "Hiçbir özel muamele görmediğimize dair mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Suçlama 2017'de yöneltilmişti

Avrupa Komisyonu 2017'de Lüksemburg'u Amazon'a vergi ayrıcalığı tanımakla suçlamıştı.

Lüksemburg'un, Amazon'un karlarını vergi ödemeden bir holding şirketine aktarmasına izin verdiğini, karın 4'te 3'ü için vergi ödemekten kurtulduğunu öne sürmüştü.