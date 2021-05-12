Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Tokyo ve Minoh şehirlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerdeki aşı rezervasyonlarının yapıldığı çevrim içi sistem, ABD'li bulut sistemi sağlayıcısı Salesforce'un dünya genelinde yaşadığı bir problem nedeniyle çöktü.

Şirketin "büyük bir kesinti" yaşadığını bildiren Salesforce yetkilisi Parker Harris, daha sonraki açıklamasında gerekli onarımların yapıldığını ifade etti.

Japonya Sağlık Bakanlığı, salgının başlangıcından bu yana birçok kez teknik problem ve sistemsel aksaklıklar yaşamıştı.

Ülkede şu ana kadar nüfusun yalnızca yüzde 2,8'inin aşılandığı bildiriliyor.

Worldometer internet sitesine göre, Japonya'da 645 binden fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 941'e ulaşmış durumda.