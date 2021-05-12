İtalya'nın La Spezia kentinde Pagliari Rıhtımı’nda bulunan köprü çöktü.

Yetkililer, çökme sırasında yolun boş olduğunu söyledi. Bu da olası bir faciayı önledi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ile polis, yolu ve çevresini trafiğe kapattı.

Köprüde yapılan ilk incelemeye göre çökmenin, köprünün açılıp kapanmasını kontrol eden hidrolik mobil mekaniğindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Kesin sebep detaylı soruşturmadan sonra belli olacak.