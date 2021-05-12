Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtalya'da köprü çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İtalya'nın La Spezia kentinde köprünün bir parçası, bilinmeyen sebepten çöktü. Yetkililer, çökme sırasında köprü boş olduğu için kimseye zarar gelmediğini açıkladı.
İtalya'nın La Spezia kentinde Pagliari Rıhtımı’nda bulunan köprü çöktü.
Yetkililer, çökme sırasında yolun boş olduğunu söyledi. Bu da olası bir faciayı önledi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ile polis, yolu ve çevresini trafiğe kapattı.
Köprüde yapılan ilk incelemeye göre çökmenin, köprünün açılıp kapanmasını kontrol eden hidrolik mobil mekaniğindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Kesin sebep detaylı soruşturmadan sonra belli olacak.
Etiketler: İtalya
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