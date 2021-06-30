Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Başbakan İmran Han, parlamentoda yaptığı konuşmada, Pakistanlılar ve Afganların kardeş olduğunu ve İslamabad’ın onların kararlarına saygı gösterdiğini söyledi.

Han, Pakistan’ın ABD’nin Afganistan’a karşı savaşına katılmaması gerektiğini vurgulayarak, "ABD’ye üs sağlama konusunda bana soruldu. ABD Afganistan’da yenildi ve onlar yenilgilerinin suçunu bizim üstümüze atmaya çalıştı." dedi.

Pakistan'dan ABD'ye üs açıklaması

Pakistan’ın egemenliği konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Han, "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil." diye konuştu.

Han, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD’nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.