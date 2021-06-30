Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne 600 asker gönderecek
Rusya'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan askerlerine ek olarak 600 asker daha göndereceği bildirildi.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) bulunan Rus askeri eğitmenlerinin şefi Alexandre Ivanov, Sputnik Haber Ajansına verdiği mülakatta, Rusya'nın, OAC’nin isteği üzerine 600 asker daha yollayacağını duyurdu.
Yeni askeri birliğin ne zaman OAC’ye gideceği hakkında bilgi paylaşmayan Ivanov, halihazırda 535 olan asker sayısının yeni görevlendirileceklerle 1135’e ulaşacağını aktardı.
OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı.
Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.
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