Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında yaklaşık 200 bin kişinin ölümünde rol oynayan Slobodan Miloşeviç’in yardımcılığını yapan iki kişi için kararını açıkladı.

Eski Sırbistan Güvenlik Teşkilatı Başkanı Jovica Stanisic ve Yardımcısı Franko Simatovic savaş suçları nedeniyle 12'şer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Söz konusu kişiler, 2003'te Lahey'e teslim edildiler. Bosna Hersek ve Hırvatistan'da 1991-1995 yıllarında Sırp olmayan sivillere yönelik katliamlar yapmakla yargılandılar.

Mahkeme 2013’te delil yetersizliğinden beraat kararı verdi ancak kararı bozan temyiz konseyi, 2015’te Stanisic ve Simatovic’in yeniden yargılanmasına hükmetti.



Miloşeviç ise soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılanırken 2006 yılında hücresinde ölü bulunmuştu.