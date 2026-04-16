AA 16.04.2026 12:12

Pakistan: ABD ve İran ikinci tur için istekli ancak yer ve tarih bilgisi yok

Pakistan hükümeti, ABD ve İran'ın yakında tekrar ateşkes için müzakereler yapmaya istekli olduğunu ancak yer ve tarih bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu.

Yetkili, "ABD ve İran ikinci tur müzakereler için istekli ancak (müzakereler) ikinci tur için henüz yer veya tarih bilgisi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın halen yürürlükte olan ateşkesin bir parçası olduğunu kaydeden yetkili, "Lübnan'daki barış, barış görüşmeleri için şarttır." dedi.

​​​​​​​Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

