Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 2020'yi değerlendirmek ve 2021 perspektiflerini açıklamak üzere Parlamento'ya hitap etti.

Mirziyoyev, dış politikada Orta Asya ülkeleriyle iyi komşuluk, ortaklık ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesine önem vereceklerini ifade etti.

Gelecek sene Taşkent'te Orta Asya ve Güney Asya ülkeleri arasındaki iş birliğini öngören üst düzey bir toplantının düzenlenecek.

Afganistan'da barışın sağlanmasına yönelik destek

Cumhurbaşkanı, "Orta Asya'yı Hint Okyanusu'yla bağlayan Trans-Afgan ulaşım koridorunun oluşturulmasına yönelik ilk yapıcı adımları attık. Bu projenin hayata geçirilmesi tüm bölgede istikrar ve ekonomik kalkınmayı sağlayacaktır." değerlendirmesiyle komşu Afganistan'da barışın sağlanmasına yönelik desteklerini sürdüreceklerine dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

"Bugünün Özbekistan'ı dünkü ile aynı değil"

2021'de cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını belirten Mirziyoyev, açıklamalarda bulundu:

"Ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun, demokratik reformlar yolundan asla geri adım atmayacağız. Sadece ileri gideceğiz ve bunu başaracağız. Çünkü bugünkü insanımız dünün insanı değil. Bugünün Özbekistan'ı da dünkü ile aynı değildir."