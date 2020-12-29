Atlas Projesi kapsamında Atlantik Okyanusu'nu 5 yıldır tarayan bilim insanlarının yeni keşifleri heyecan yarattı.



Araştırma sonucu aralarında yeni yosun hayvanları, yumuşakçalar ve mercanların yer aldığı hiç keşfedilmemiş 12 canlı türü tespit edildi.



Bu türler şimdiye kadar dipte yapılan çalışmaların yetersiz olması nedeniyle keşfedilmemişti. Ekip aynı zamanda daha önce bilinen alanlarda yaşayan türlere ait 35 yeni iz de tespit etti.

Okyanus canlıları tehdit altında

Yeni keşfedilen bu türler de iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında. Okyanusta artan karbondioksit oranı sulardaki asit düzeyini yükseltiyor ve özellikle mercanlar çürümeye başlıyor.

Derin su şehirleri

Projeye liderlik eden Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Murray Roberts araştırmaların okyanustaki bazı özel alanları da ortaya çıkardığını belirtti ve şunları anlattı:



"Süngerler ve okyanus mercanlarından oluşan derin su şehirleri bulduk. Bu alanlar, okyanustaki yaşamı destekliyor. Balıklar bu bölgelere yumurta bırakıyor. Eğer bu şehirler insan eliyle yok edilirse, bu balıklar yumurtlayacak bir yer bulamaz ve bu ekosistemler gelecek nesiller için işlevini yitirir.”