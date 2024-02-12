Otomobile çarpan uçaktan kurtuldular

Ohio'dan kalkan Bombardier Challenger 600 modelindeki uçak, Florida'daki hedefi olan Naples Havalimanı yerine kalabalık bir otoyola inmek zorunda kaldı. Ancak iki otomobille çarpışıp yol kenarındaki duvara sürüklendi.

Meydana gelen ölümcül patlamada uçaktaki 5 kişiden ikisinin öldüğü açıklandı. Olay yerindeki görüntüler alevler içindeki kaza yerinin dehşetini gözler önüne sererken yeni ortaya çıkan bir görüntü uçaktan kurtulan kişilerin kaçışını gösteriyor.

Oradan geçmekte olan Kyle Cavaliere'in çektiği görüntülerde görgü tanığı "Uçakta başkası var mı?" diye sorarken kurtulanlar "Evet, pilotlarımız, pilotlarımız!" yanıtını veriyor. "Yaşıyorlar mı?" sorusuna gelen cevapsa ne kadar şoke olduklarını gösteriyor: Bilmiyorum, pek bir şey bilmiyorum!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 50 yaşındaki pilot Edward Daniel Murphy ve 65 yaşındaki Ian Frederick Hofmann'ın hayatını kaybeden isimler olduğu açıklandı.

Uçuş görevlisi 23 yaşındaki Sydney Ann Bosmans'la birlikte 35 ve 23 yaşlarındaki yolcular Aaron Baker ve Audra Green'in kurtulduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.