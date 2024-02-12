Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent, Reuters 12.02.2024 07:49

Otomobile çarpan uçaktan kurtuldular

ABD'nin Florida eyaletinde cuma günü özel bir yolcu uçağı içindeki 5 kişiyle birlikte giderken iki motorunda da arıza meydana geldi. 5 kişiden ikisi hayatını kaybetti.

Otomobile çarpan uçaktan kurtuldular

Ohio'dan kalkan Bombardier Challenger 600 modelindeki uçak, Florida'daki hedefi olan Naples Havalimanı yerine kalabalık bir otoyola inmek zorunda kaldı. Ancak iki otomobille çarpışıp yol kenarındaki duvara sürüklendi.

Meydana gelen ölümcül patlamada uçaktaki 5 kişiden ikisinin öldüğü açıklandı. Olay yerindeki görüntüler alevler içindeki kaza yerinin dehşetini gözler önüne sererken yeni ortaya çıkan bir görüntü uçaktan kurtulan kişilerin kaçışını gösteriyor.

Oradan geçmekte olan Kyle Cavaliere'in çektiği görüntülerde görgü tanığı "Uçakta başkası var mı?" diye sorarken kurtulanlar "Evet, pilotlarımız, pilotlarımız!" yanıtını veriyor. "Yaşıyorlar mı?" sorusuna gelen cevapsa ne kadar şoke olduklarını gösteriyor: Bilmiyorum, pek bir şey bilmiyorum!

ABD'de otoyola uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'de otoyola uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 50 yaşındaki pilot Edward Daniel Murphy ve 65 yaşındaki Ian Frederick Hofmann'ın hayatını kaybeden isimler olduğu açıklandı.

Uçuş görevlisi 23 yaşındaki Sydney Ann Bosmans'la birlikte 35 ve 23 yaşlarındaki yolcular Aaron Baker ve Audra Green'in kurtulduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER
ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:08
Fransa'da "akıllı telefon istilasına" karşı resmi adım atıldı
08:01
Avrupa'nın en derin madeni, yerçekimi bataryasına dönüşecek
07:26
Deprem sonrası sarılan yaralar "Umut Sokağı" belgeselinde anlatıldı
07:17
Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması
07:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor
07:12
Aşı olmasına sinirlendi babasını döverek öldürdü
Meteoroloji'den 22 ile "fırtına, yağış ve çığ" uyarısı
Meteoroloji'den 22 ile "fırtına, yağış ve çığ" uyarısı
FOTO FOKUS
Otomobile çarpan uçaktan kurtuldular
Otomobile çarpan uçaktan kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ