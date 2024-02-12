Aşı olmasına sinirlendi babasını döverek öldürdü

Hakkında hazırlanan fezlekeye göre, yetkililer 4 Şubat'ta Brian McGann Jr.'ın aile dostunun 911'i araması üzerine harekete geçti. Bu arama, Brian McGann Jr.'ın babası Brian McGann Sr.'la yaşadığı aile içi şiddet olayı sırasında yapılmıştı.

Şikayetçi aile dostu, McGann Jr.'la telefonda konuşurlarken McGann Sr.'ın "Dur, beni öldürüyorsun" dediğini duyduğunu söyledi. Arayan kişi, babanın oğlu tarafından saldırıya uğradığını düşündüğünü aktardı. Şikayetçi, McGann Jr.'ın telefonda sarhoş ve paranoyak gibi olduğunu belirtti.

Aile dostu, McGann Jr.'ın babasına bağırdığını ve ona şiddetle saldırdığını duyabildiğini söyledi.

Ayrıca polise adamın "kuruntulu bir komplo teorisyeni" olduğunu ve yakın zamanda aşı olduğu için babasına öfkelendiğini belirtti.

Memurlar babanın evine vardıklarında, McGann Sr.'ı oturma odası zemininde tepkisiz bir şekilde yatarken bulundu. Hazırlanan fezlekeye göre, babanın kıyafetlerinin tamamen kanla kaplı ve yüzünde belirgin yaralar olduğu ve şişmiş, dövülmüş ve morarmış gibi göründüğü belirtildi.

Ertesi gün yetkililer McGann Sr.'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Memurlar oturma odasının zemininde, duvarda ve McGann Sr.'ın cesedinin bulunduğu alandaki mobilyalarda kan olduğunu gözlemledi. Oğlunun, kendisini arka kapıdan atlarken gören polisten kaçmaya çalıştığı bildirildi. Fezlekeye göre, memurlar adamla temas kurduklarında ellerinde, ayaklarında, yüzünde ve giysilerinde kan vardı.

Palm Beach Adli Tıp Kurumu babanın ölümünün cinayet olduğuna karar verdi. Palm Beach Şerif Bürosu yetkilileri birinci derece cinayetten yasal suçlama yöneltti.