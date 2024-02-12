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Dünya
AA 12.02.2024 06:56

BM Güvenlik Konseyi, barış sürecini takip için Kolombiya'da etnik gruplarla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi heyeti, Kasım 2016'da devlet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşmasının takibi amacıyla etnik gruplarla bir araya geldi.

BM Güvenlik Konseyi, barış sürecini takip için Kolombiya'da etnik gruplarla görüştü

Heyet, Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenaventura liman kentinde, etnik grup temsilcileri ve STK'larla toplantılar gerçekleştirdi.

Taraflar arasındaki görüşmelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez ve ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo'nun da eşlik ettiği bildirildi.

Kolombiya basınında çıkan haberde, ülke tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyinden bir heyetin Kolombiya'daki etnik gruplarla bir araya geldiği belirtildi.

BM heyetinin toplantılar kapsamında, etnik grupların taleplerini ve sorunlarını yüz yüze dinleyeceği aktarıldı.

Kasım 2016'da devlet ile FARC arasında imzalanan barış sürecinden sonra tarafların taahhütlerine ne derecede bağlı kaldığı da heyetin gündeminde olacağı bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, BM heyetinin ziyaretinden ötürü Kolombiya hükümetinin memnuniyeti dile getirilerek, "Ziyaret, ulusal hükümetin barışa olan bağlılığının bir göstergesidir. Ülkedeki şiddetin barışçıl ve demokratik yollardan aşılması için hükümet, üzerine düşeni kararlılıkla yerine getirmektedir" ifadesine yer verildi.

Hükümete barış övgüsü

BM Güvenlik Konseyi Temsilcileri, ortak basın açıklamasında, hükümetin silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central (EMC) ile yürüttüğü barış müzakerelerine "övgüde" bulunmuştu.

BM Güvenlik Konseyi'ne bağlı 15 temsilcinin 3 günlük Kolombiya ziyareti kapsamında, Caqueta yönetim bölgesindeki eski FARC üyelerinin entegrasyonu için yapılan Bölgesel Eğitim ve Yeniden Entegrasyon Alanı'nı (ETCR) ziyaret edeceği bildirilmişti.

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