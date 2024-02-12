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Dünya
AA 12.02.2024 07:14

Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması

Myanmar'da askeri yönetim, ülkedeki genç kadın ve erkeklerin en az 2 yıl zorunlu askerlik yapacağını duyurdu.

Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması
[Fotograf: AA]

Myanmar'da askeri yönetim, ülkedeki genç kadın ve erkeklerin zorunlu askerlik yapacağını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Myanmar'da askeri yönetim, ülkedeki zorunlu askerlik uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yaşları 18 ila 35 olan erkeklerin ve 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Olağanüstü durumlarda askerlik süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği kaydedilen açıklamada, uygulamaya karşı gelenlerin 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Silahlı gruplar ve ordu arasında çatışma

"Üç Kardeşler İttifakı", 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusu'nun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Arakan Ordusu'nun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

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