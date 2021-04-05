Lübnan Demir Yolları, Sultan 2. Abdülhamid döneminde İstanbul'u Medine'ye demir yolu ile bağlamayı hedefleyen Hicaz Demir Yolu projesi kapsamında inşa edildi.

125 yıl önce kurulan demir yolu ağı, ekonomi ve ticarette bölgenin en önemli merkezi haline getirdiği Lübnan'a "Doğu'nun Kapısı" unvanını kazandırdı. Söz konusu hatta ilk tren 4 Ağustos 1895'te Beyrut Limanı'ndan hareket etti.

İç savaşta atıl hale geldi

Osmanlı eseri tarihi Lübnan Demir Yolları ağı, 1975-1990 arasında 15 yıl süren iç savaş dönemine kadar ülke içinde birçok bölgeyi birbirine bağlayarak toplu ulaşımda kullanılıyordu.

Ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve İsrail'in saldırıları sonucu altyapıda oluşan hasar nedeniyle on yıllardan beri atıl hale gelen demir yolları ağı, mevcut ekonomik kriz döneminde toplu ulaşıma daha çok ihtiyaç duyulduğu halde kaderine terk edilmiş durumda.

Ülkenin kuzeyinden güneyine ve Beyrut'tan doğuya uzanan 400 kilometreden fazla uzunluktaki demir yolları ağı, 125 yıl aradan sonra yeniden eski günlerine dönmek için atılacak kararlı adımları bekliyor.

Lübnan'ın refahı için demir yolu gerekli

Lübnan'da demir yolları projesinin yeniden aktif hale getirilmesi amacıyla kurulan Tren Derneği Başkanı Carlos Nefa, o dönemde çevre ülkelerden turistlerin trenlerle Lübnan'a akın ettiğini söyledi:

"Tren sayesinde Beyrut Limanı, 125 yıl önce doğuya açılan bir kapı olmuştu. Onu kaybettikten sonra bölgesel potansiyelimizi yitirdik ve hem ekonomik hem de sosyal izolasyona girdik. Turistler özellikle Beyrut-Şam seferlerinin tadını çıkarıyordu. Bu nedenle demir yolu güzergahında yer alan çok sayıdaki kent ve beldede turizm canlanmıştı.

Bugün ise her şey yok oldu. Tren durduğu sürece refah geri gelmeyecek. Mevcut ekonomik kriz gölgesinde Lübnan'da demir yollarının iç hatlarını geri başlatacak ve refah için Lübnan'ı dünyaya bağlayacak bir vizyonun olması kaçınılmazdır."

Lübnan'ın ilk toplu ulaşım aracı Beyrut Tramvayı da hizmet dışı kalmıştı

Lübnan'da toplu ulaşıma teşvik amacıyla faaliyet gösteren Yolcu Hakları Derneği Müdürü Şadi Farac da benzer görüşleri savundu.

Ekonomik ve mali açıdan ülkenin yaşadığı zorlu süreçte halkın tren kullanma ihtiyacının daha zorunlu hale geldiğini belirten Farac, demir yolunun ayrıca trafik yoğunluğu ile trafik kazaları oranını düşüreceğini söyledi.

Farac, Lübnan'da şarkılara konu olan elektrikli Beyrut Tramvay hattının 1964 yılından itibaren hizmet dışı kaldığını hatırlattı.

Demiryollarını gündeme alma çağrısı

Lübnan Demir Yolu ve Ortak Taşıma Kurumu Genel Müdürü Ziyad Nasr ise Lübnan'da trenin geri gelmesini istediklerini söyledi. Ülke içindeki bazı demir yolu hatlarının yeniden faaliyete geçirilmesiyle ilgili çalışmaların ellerinde hazır olduğunu ifade etti

Söz konusu demir yolu hattı çalışmasının yolcu ve yük taşımacılığını içerdiğine dikkati çeken Nasr, ülkedeki ekonomik durum nedeniyle finansman sorunu yaşandığını ve Körfez'deki Arap ülkelerinden gelecek bir mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Nasr, demir yollarının Lübnan için ciddiyetle yaklaşılması gereken bir konu olduğunun altını çizerek, hükümete bunu gündeme alma çağrısında bulundu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 12 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni, Merkez Bankası üzerinden temel ürünlere verilen devlet sübvansiyonunun, rasyonalize edilmemesi durumunda 2 ay içinde sona ereceğini duyurmuştu.