Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen REİNA Katliamı sanıklarından Abuliezi Abuduhamiti hakkında Türkiye'nin talebi üzerine Özbekistan hükümeti tarafından şahsın malvarlığını dondurma kararı alındı ve teröristin adı Özbekistan’da teröristler listesine eklendi.

DEAŞ'ın finansmanında önemli rol oynadığı bilinen şahsın, örgüt adına Özbekistan'ın da dahil olduğu farklı ülkelerden para transferleri aldığı bilinmekteydi.

Bu kapsamda Türkiye tarafından Özbekistan’a malvarlığı dondurma talebinde bulunulmuş olup Özbekistan hükümetince Abuduhamiti hakkında yaptırım kararı alındı.