Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İklim aktivistleri Kral Charles’ın balmumu heykeline pasta fırlattı
İklim aktivistleri bu kez Kral Charles'ı hedef aldı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesinde Kral 3. Charles'ın balmumu heykeline pasta fırlatıldı.
Çevreciler seslerini duyurmak için dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine saldırıyor. Her gün bir sanat eseri hasar görüyor. Çevrecilerin son kurbanı Kral Charles oldu.
Hedefte Londra'daki Madame Tussauds Müzesindeki kraliyet ailesi mensuplarına ait bölüm vardı.
İki aktivist bal mumu heykellere fotoğraf çektirme bahanesiyle yaklaştı.
Yanlarında getirdikleri pastaları Kral 3. Charles'ın balmumu heykelinin suratına fırlattılar.
Aktivistlerin pasta eylemi anbean kameraya yansırken olay sosyal medyada da gündeme oturdu.
Benzer bir olay önceki gün Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde yaşanmış.
Claude Monet'nin yaklaşık 110 milyon dolar değerindeki Saman Yığınları tablosuna patates püresi fırlatılmıştı.
Etiketler: İklim Değişikliği İngiltere
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