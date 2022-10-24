Çevreciler seslerini duyurmak için dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine saldırıyor. Her gün bir sanat eseri hasar görüyor. Çevrecilerin son kurbanı Kral Charles oldu.

Hedefte Londra'daki Madame Tussauds Müzesindeki kraliyet ailesi mensuplarına ait bölüm vardı.

İki aktivist bal mumu heykellere fotoğraf çektirme bahanesiyle yaklaştı.

Yanlarında getirdikleri pastaları Kral 3. Charles'ın balmumu heykelinin suratına fırlattılar.

Aktivistlerin pasta eylemi anbean kameraya yansırken olay sosyal medyada da gündeme oturdu.

Benzer bir olay önceki gün Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde yaşanmış.

Claude Monet'nin yaklaşık 110 milyon dolar değerindeki Saman Yığınları tablosuna patates püresi fırlatılmıştı.