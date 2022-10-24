Almanya'nın Frankfurt kentindeki uluslararası kitap fuarı, birkaç gündür FETÖ'cü firarilerin kara propagandalarına sahne oluyor.

FETÖ'cü Enes Kanter'in ardından, bu kez de örgütün medya yapılanmasının üst düzey sorumlularından firari Cevheri Güven ve FETÖ'cü Bedreddin Uğur fuarda görüntülendi.

Sabah gazetesinin Almanya Temsilcisi İsmail Erel, iki örgüt üyesinin Türkiye hakkındaki karalama çalışmalarını kayıt altına alırken, saldırıya uğradı.

Kaydı engellemeye çalışan kişi, örgütün sözde üst düzey sorumlularından Ercan Karakoyun'du.

Türkiye'nin arananlar listesindeki FETÖ'cü, cep telefonuyla çekim yapmaya çalışan Erel'e saldırdı, elindeki telefonu zorla almaya çalıştı.

Erel, fuardaki yetkililere görevli kartını gösterdi.

Karakoyun'un haber yapmasını engellemeye çalıştığını, elindeki görüntülerle de kanıtladı. Elinden ve omzundan hafif yaralanan Erel, hastaneden darp raporu aldı.

Karakoyun hakkında suç duyurusunda bulundu.