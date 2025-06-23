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Dünya
AA 23.06.2025 22:55

Orta Doğu'da hava sahasının kapatılması nedeniyle en az 26 ticari uçuş yön değiştirdi

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin dahil olmasının ardından İran’ın bugün ABD’nin Katar’daki hava üssüne misilleme yapması nedeniyle Orta Doğu’da hava sahasının kapatılması sonucu en az 26 ticari uçuşun yön değiştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Orta Doğu'da hava sahasının kapatılması nedeniyle en az 26 ticari uçuş yön değiştirdi
[Fotograf: Reuters]

ABD’de de ofisleri bulunan İngiltere merkezli Cirium havacılık analitik şirketine göre, Orta Doğu’daki gerginlik ticari uçuşları etkiledi.


Şirket, İran'ın Katar'daki ABD hava üssüne yönelik misillemesi üzerine Orta Doğu'daki hava sahasının kapatılması nedeniyle 4’ü Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve 22’si Katar'a giden en az 26 ticari uçuşun farklı noktalara yönlendirildiğini veya kalkış yaptıkları noktaya geri döndüğünü açıkladı.

Kuzey Amerika’dan 39, Avrupa’dan ise 210 uçuşun ilerleyen saatlerde Orta Doğu’ya hareket etmesinin planlandığı belirtilirken, hava sahasının o zamana kadar yeniden açılmaması durumunda bu uçuşların da iptal riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Türk Hava Yolları da (THY), bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

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