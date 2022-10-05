Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: 3 BM Barış Gücü askeri öldü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesinde, bombalı saldırı sonucu 3 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pendezone bölgesine bağlı Kaita köyü yakınlarında devriye gezen Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerine, kimliği belirsiz silahlı bir grup bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 3 Bangladeşli barış gücü askeri hayatını kaybetti.
Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıyla ilgili soruşturma açıldı.
Etiketler: Afrika
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